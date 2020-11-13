Приштина, , 00:13 — REGNUM В министерстве здравоохранения Косово 12 ноября сообщили о том, что Республика получит 360 тысяч вакцин от коронавируса в дар от Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19, илиCOVAX.

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Оставшуюся часть от необходимого количества вакцин (около двух миллионов) Косово будет закупать на собственные средства после их появления на рынке.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на данный момент в Косово выявлено 26 888 носителей коронавируса, 9 418 человек проходят лечение от COVID-19.

В четверг, 12 ноября, правительство Косово приняло решение о серьезном ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса. Университеты переведены на онлайн обучение, ряд муниципалитетов помещены на карантин.

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