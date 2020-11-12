Маунтин-Вью, США, , 18:33 — REGNUM Google предупредила пользователей, что они могут потерять файлы, хранящиеся на облачном сервисе «Google Диск» в случае, если они не будут их использовать. Публикацию с описанием новой политики хранения данных компания опубликовала 11 ноября в своём блоге.

Как пояснила Google, если владельцы файлов не будут периодически обращаться к ним, то сервис может удалить эти данные. Компания добавила, что подобное может произойти в случае, если пользователи были неактивны на своём аккаунте в течение 24 месяцев. Отмечается, что правила вступят в силу с 1 июня 2021 ггода.

Напомним, облачная платформа «Google Диск» была запущена 24 апреля 2021 года. Сервис позволяет пользователям хранить файлы в сети, открывать к ним общий доступ и производить их совместное редактирование.

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