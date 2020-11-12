Москва, , 17:36 — REGNUM Распространение коронавируса привело к тому, что к добровольческому движение стали приобщаться люди более старшего возраста. Об этом 12 ноября сообщила заместитель руководителя московского регионального отделения ВОД «Волонтеры — медики» Ольга Никитина на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Волонтёр Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

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Если раньше около половины всех работающих в системе здравоохранения волонтёров были студенты-медики, то теперь ситуация сильно изменилась, отметила Никитина.

«Этот год — колоссальный опыт волонтерства. Раньше волонтер-медик, половина из них — это студенты-медики. Если говорить о взрослом населении, то не более 5%. Но в период пандемии портрет волонтера изменился и средний возраст стал 34 года — взрослые осознанные люди, которые пришли помогать в волонтерство», — рассказала Никитина.

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