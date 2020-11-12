Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM Молодых супругов с ребёнком высадили из автобуса № 018 в Екатеринбурге из-за платёжного терминала. Об этом сообщили возмущённые жители местным СМИ.

Как передаёт портал «Е1», семья с малолетним ребёнком не смогла расплатиться безналичным способом — терминал выдал только один билет, заблокировав возможность повторной оплаты картой. Кондуктор, по словам супругов, не принимала другие варианты — например, оплатить проезд картой другого пассажира и вернуться к семье за вторым билетом.

«В итоге нам пришлось прекратить поездку, поскольку водитель просто остановился и выключил зажигание», — сказал один из супругов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в общественном транспорте Екатеринбурге участились конфликты между пассажирами и кондукторами. Однако связаны они в первую очередь с несоблюдением «масочного режима».

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