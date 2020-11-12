Стокгольм, , 16:01 — REGNUM В ближайшее время власти еще четырех ленов Швеции примут решение об ужесточении карантинных в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Журналисты отмечают, что объявление об усилении мер по инфекционному контрою будет обнародовано 12 ноября представителями Агентства общественного здравоохранения Швеции. Речь идет о таких регионах страны, как Даларна, Вестманланд, Готланд и Вермланд.

Как сообщало ИА REGNUM, по совету ведомства решение об ужесточении местных ограничений приняли администрации 13 из 21 лена Швеции. К ним относятся Блекинге, Халланд, Йёнчёпинг, Кальмар, Крунуберг, Норрботтен, Сконе, Стокгольм, Сёдерманланд, Уппсала, Вестерботтен, Вестра-Гёталанд, Эребру, Эстергётланд.

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