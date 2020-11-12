Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону минимальное число проводимых тестов на коронавирус в месяц составит 60 тыс. исследований. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Новое лабораторное оборудование в консультативно-диагностическом центре «Здоровье» заработало на полную мощность. В планах — ежемесячно выполнять не менее 60 тысяч исследований. Мы работаем над тем, чтобы сделать методы раннего выявления максимально доступными и удобными для горожан», — написал градоначальник в Instagram.

Так, например, пожилые люди с признаками ОРВИ могут пройти процедуру тестирования, вызвав на дом врача, либо обратиться в фильтр поликлиники.