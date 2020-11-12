Санта-Ана, США, , 14:47 — REGNUM Обновление, добавляющее в игру Grounded пруд с карпами кои, уже доступно на PC и Xbox One. Об этом 11 ноября сообщило издание Eurogamer.

В обновлении геймеры смогут создать оборудование для подводного плавания и изучить гигантский пруд с карпами кои. Сообщается, что на пути им встретятся различные препятствие и противники.

Напомним, Grounded — это игра в жанре симулятора выживания, разработанная студией Obsidian Entertainment. Её релиз состоялся в июле 2020 года.

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