Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Около четверти петербургских университетов уже перешли на полностью дистанционную форму обучения. Об этом 12 ноября сообщил председатель Совета ректоров Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Со вчерашнего вечера, когда вышел приказ Минобрнауки, уже практически все руководители вузов Петербурга и Ленобласти обменялись мнениями. С 13 ноября начинается этот дистанционный этап. Готовность вузов, безусловно, есть», — сказал Демидов.

Напомним, Минобрнауки указало вузам Москвы и Петербурга уйти в «дистант» целиком вплоть до конца первого семестра — 6 февраля 2021 года.

Демидов признал, что, возможно, придется вносить коррективы в учебный план в отношении лабораторных занятий и практик.

На сегодня, по его словам, чуть меньше 25% петербургских вузов полностью перешли на полностью дистанционное обучение. Остальные принимаются выполнять эту задачу. «Готовность есть, понимание ситуации тоже есть», — заявил глава Совета ректоров.

На его взгляд, творческим, технологическим и медицинским специальностям придется сложнее всего. «Это возможно, но это непросто», — считает он.

Всего в Петербурге учатся более 300 тыс. студентов по всем формам обучения, из них 220 тыс. человек — на очной форме.

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