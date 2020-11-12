Саратов, , 14:52 — REGNUM Бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом в Саратовской области выдали только 1 059 амбулаторным пациентам. Об этом 12 ноября сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

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С его слов, в настоящее время всех пациентов, которые лечатся на дому, обеспечить лекарственными препаратами не удалось.

«Процесс заболевания протекает не неделю, сейчас болеют те пациенты, которые приобрели препараты за свой счет. Или те, которые лечились давно, — например, идет вторая неделя заболевания. Им лекарственные препараты пока не раздавались. На утро сегодняшнего дня препаратами были обеспечены 1059 пациентов», — отметил Грайфер.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до конца текущего года будут обеспечены лекарствами 11 570 пациентов с коронавирусом. Лекарства предоставят тем пациентам, которые не госпитализируются на стационарные койки, а лечатся амбулаторно.

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