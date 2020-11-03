Саратов, , 10:20 — REGNUM В Саратовской области до конца текущего года будут обеспечены лекарствами 11 570 пациентов с коронавирусом. Об этом заявила 3 ноября первый замминистра финансов Ирина Бегинина во время внеочередного заседания комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

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Лекарства, со слов представителя областного минфина, предоставят тем пациентам, которые не госпитализируются на стационарные койки, а лечатся амбулаторно.

Региональный бюджет в 2020 году увеличен на общую сумму в 836 млн рублей, сообщает «Регион 64». Из них 160,5 млн. рублей — дотации на борьбу с коронавирусом. Порядка 675,5 млн рублей целевых средств предназначены: для приобретения лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом — 91,1 млн рублей, на оснащение лабораторий — 15,7 млн рублей, переселение из аварийного жилья за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ — 568,7 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, Саратовская область на лекарственные препараты от COVID-19 для оказания помощи амбулаторным пациентам получит порядка 90 млн рублей. Бесплатные лекарства выдадут пациентам с подтвержденным диагнозом, проходящих лечение на дому и у кого заболевание протекает в легкой форме.

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