Старый Оскол, Белгородская область, , 13:31 — REGNUM Признаки антиконкурентного соглашения выявила антимонопольная служба между хозяйствующим субъектом и администрацией города Старый Оскол Белгородской области. Чиновники отказали потенциальным компаниям в заключении концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения, отдав предпочтение «своему» инвестору, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе ФАС.

По данным ведомства, мэрия Старого Оскола в 2019 году планировала заключить концессионное соглашение по муниципальным объектам водоснабжения и водоотведения. Потенциальным инвестором выступило АО «Теплоэнерго». На официальном госсайте для размещения информации о проведении торгов было размещено предложение инвестора. Однако на конкурс предоставили заявки ещё две компании — «Барнаульский Водоканал» и «Новогор-Прикамье». Чиновники же внезапно отменили торги, а затем, после возбуждения в октябре 2019 года антиконкурентного дела, отозвали концессионное предложение, датированное августом 2019 года, от учреждённого мэрией АО «Теплоэнерго».

"В процессе рассмотрения дела антимонопольная служба переквалифицировала действия администрации Старого Оскола в связи с выявлением признаков запрещённого соглашения с АО «Теплоэнерго», которые привели к ограничению конкуренции на рынке водоснабжения и водоотведения. Комиссия ФАС России усмотрела в действиях администрации Старооскольского городского округа и АО «Теплоэнерго» ограничивающее конкуренцию соглашение и привлекло общество к рассмотрению дела в качестве ответчика», — пояснил начальник Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России Алексей Матюхин.

В концессию планировалось отдать 139 объектов водоснабжения и 87 водоотведения.