Старый Оскол, Белгородская область, 12 ноября 2020, 13:31 — REGNUM Признаки антиконкурентного соглашения выявила антимонопольная служба между хозяйствующим субъектом и администрацией города Старый Оскол Белгородской области. Чиновники отказали потенциальным компаниям в заключении концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения, отдав предпочтение «своему» инвестору, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе ФАС.
По данным ведомства, мэрия Старого Оскола в 2019 году планировала заключить концессионное соглашение по муниципальным объектам водоснабжения и водоотведения. Потенциальным инвестором выступило АО «Теплоэнерго». На официальном госсайте для размещения информации о проведении торгов было размещено предложение инвестора. Однако на конкурс предоставили заявки ещё две компании — «Барнаульский Водоканал» и «Новогор-Прикамье». Чиновники же внезапно отменили торги, а затем, после возбуждения в октябре 2019 года антиконкурентного дела, отозвали концессионное предложение, датированное августом 2019 года, от учреждённого мэрией АО «Теплоэнерго».
В концессию планировалось отдать 139 объектов водоснабжения и 87 водоотведения.