Москва, , 12:42 — REGNUM Ситуация с дефицитом лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных с коронавирусной инфекцией, которая возникла в некоторых регионах России, недопустима. Об этом 12 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что со стороны правительственного оперативного штаба вводятся специальные меры контроля.

«Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что главами регионов ввозятся различные меры ограничений «в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ дало главам регионов целый ряд поручений по ситуации с COVID-19. Так, губернаторам следует взять на личный контроль обеспечение лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавирусной инфекции больниц, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19. В список поручений также вошло незамедлительное лекарственное обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции и создания резерва коек для пациентов с COVID-19.