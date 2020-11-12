Камышлов, Свердловская область, , 11:27 — REGNUM Первого заместителя главы администрации Камышлова (Свердловская область) Евгения Бессонова оштрафовали за небезопасные дороги в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На ряде городских дорог не имелось дорожной разметки: не было стоп-линий, сплошной линии, пешеходной зебры, горизонтальной разметки и разметки, обозначающей искусственную неровность.

«Это говорило о том, что контроль за исполнением муниципального контракта по содержанию и ремонту автомобильных дорог не осуществлялся», — уточнили в суде.

Районный суд оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей. Бессонов подал апелляцию: по мнению вице-мэра, ответственность за найденные нарушения лежит на подрядчике, а не на чиновнике.

В суде напомнили Бессонову, что в его обязанности входит контролировать содержание и строительство автомобильных дорог, а также обеспечивать безопасность движения на них. Чиновник был обязан заниматься мониторингом состояния дорог и контролировать качество ремонтных работ на них.

Свердловский областной суд оставил решение суда предыдущей инстанции в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пригрозил подрядчику по ремонту сквера за Оперным театром уголовным делом за установку иных фонарей, нежели были указаны в проекте.

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