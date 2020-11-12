Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Ленинградской области количество коек, развёрнутых для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, превысило две тысячи, сообщает 12 ноября региональный оперативный штаб. Таким образом регион приближается к введению новых ограничений, как ранее и обещал губернатор Александр Дрозденко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По данным регионального оперативного штаба, на вечер 11 ноября было развернуто 2157 коек для пациентов с COVID-19 из которых свободна 761 койка (35,2%), в том числе 246 реанимационных.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти заявлял, что в случае, если в регионе будет занято от 1000 до 1600 развернутых коек, то жесткие ограничения будут вводиться в «красной» зоне — районах с наиболее тяжелой ситуацией. Полный локдаун во всех районах региона будет введен в том случае, если будет занято от двух и более тысяч коек.

Читайте также: Губернатор Ленобласти назвал условия ввода локдауна в регионе

При этом в области, по данным федерального оперативного штаба, отмечено суточное снижение выявленных инфицированных. Так 11 ноября было зарегистрировано 168 зараженных, что на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 13 380 инфицированных, из них на данный момент 7798 выздоровели, в том числе 131 за прошедшие сутки, от ковида 117 человек умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти развернули дополнительные койки для COVID-пациентов