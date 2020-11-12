Казань, , 11:01 — REGNUM В Татарии по информации на 12 ноября заражены коронавирусом 9 044 человека, за минувшие сутки заболели еще 59 пациентов. Накануне сообщалось о 55 инфицированных. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 979 человек, за сутки — 46 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 117 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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57 заражений произошли контактным путем, еще два — завозные. В стационары госпитализировали 10 пациентов, 49 — лечатся на дому. Снова самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 19 человек, по 14 — в возрастных группах от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 40 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала пандемии коронавируса в Татарии скончались 117 человек. Очередной жертвой инфекции стал 51-летний мужчина. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

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