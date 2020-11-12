Казань, , 08:29 — REGNUM С начала пандемии коронавируса в Татарии скончались 117 человек. Очередной жертвой инфекции стал 51-летний мужчина. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Пациента госпитализировали с больницу с внебольничной пневмонией. Состояние больного осложнялось на фоне сердечной недостаточности. Кроме этого, мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями.

Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за последние два месяца на принудительное исполнение к судебным приставам поступило более 17,8 тыс. штрафов, вынесенных за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологических мер и невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

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