Москва, , 10:50 — REGNUM Воровство государственных денег происходит во всех странах. Россия здесь не исключение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов, комментируя скандал с нацпроектом «Здравоохранение» во Владимире.

«Для снижения уровня коррупции и краж народных денег надо вводить режимы прозрачности, которые возможны только при цифровизации госуправления.

Машина просто не даст возможности задействовать субъективный фактор и сработает на упреждение без факта верификации события.

Сейчас контроль работает в пострежиме. Плюс все деньги в цифровом управлении можно «окрасить» и сделать их движение прозрачным, не давая их растворять через банковские счета организаций.

Как раз над этим и работает правительство Михаила Мишустина, не даром он долго возглавлял Федеральную налоговую службу», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель медицинского информационно-аналитического центра во Владимире задержан по подозрению в присвоении более 80 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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