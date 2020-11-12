Дубай, ОАЭ, , 10:28 — REGNUM В честь Дня независимости Польши вечером 11 ноября самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, находящийся в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), стал светиться цветами бело-красного польского флага. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Сегодня вечером мы освещаем Бурдж-Халифу польским флагом, чтобы отпраздновать День их независимости. Мы желаем им дальнейшего развития и процветания», — говорится в описании мероприятия на официальных страницах небоскреба в соцсетях.

Несколькими часами до этого небоскреб Бурдж-Халифа был освещен в красно-черные цвета флага Анголы. Это африканское государство отмечает День независимости также 11 ноября.

Впервые в истории Бурдж-Халифа был окрашен в цвета национального флага Польши в 2018 году по случаю 100-летия восстановления независимости Польши.

Высота здания, название которого по-арабски означает Башня Халифа, составляет почти 829 метров. Объект назван в честь шейха Халифы ибн Заджеда аль-Нахаяна, эмира Абу-Даби и президента Объединенных Арабских Эмиратов.