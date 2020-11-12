Владивосток, 12 ноября 2020, 09:51 — REGNUM Заразившийся коронавирусом заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест уверен, что система здравоохранения в период пандемии держится не на министрах и департаментах, а на врачах, которые ежедневно несмотря на опасную эпидобстановку и множество трудностей продолжают спасать жизни людей.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»
"Врачи, те люди, на которых держится здравоохранение. Да, да. Как не странно, не на министрах, не на департаментах, спасибо, конечно бюрократам за их работу», — считает эксперт ИА REGNUM.
Читайте также: Эксперт оценил работу властей Приморья в период пандемии
Читайте также: Эпидемию COVID-19 сравнили со стрессом 1990-х годов
Как сообщало ИА REGNUM, оценивая работу региональных и муниципальных властей Приморья в период пандемии коронавируса, заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест отметил, что власти делают всё, что в их силах, и достаточно грамотно.