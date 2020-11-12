Владивосток, , 09:51 — REGNUM Заразившийся коронавирусом заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест уверен, что система здравоохранения в период пандемии держится не на министрах и департаментах, а на врачах, которые ежедневно несмотря на опасную эпидобстановку и множество трудностей продолжают спасать жизни людей.

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"Врачи, те люди, на которых держится здравоохранение. Да, да. Как не странно, не на министрах, не на департаментах, спасибо, конечно бюрократам за их работу», — считает эксперт ИА REGNUM.

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Дмитрий Шелест «Когда я вижу в поликлинике ребят, молодых врачей у которых обед состоит из бутылька питьевой воды, я улавливаю очевидное: они потратят своё обеденное время на ещё одного пациента. Когда я говорю с недавней выпускницей медуниверситета — ординатором одного из стационаров, которая рыдает недалеко от входа в клинику, я понимаю: она оплакивает всех тех, чьи смерти она увидела за неделю, а затем вновь вернётся к больным. Когда я вижу пожилых медработников, которые сами находятся в группе риска, но, ругая всё на свете, день за днём встречают больных на приёме, я перестаю переживать за себя. Фактически, нас спасает не система здравоохранения, которая разрушалась с девяностых, была объектом множества реформ и сомнительных экспериментов. Нас спасают люди, для которых медицина не стала способом заработка путём оказания услуг в области здравоохранения. Они, понимая все издержки и опасности, осуществляют миссию по служению людям, спасению разных, но для каждого из нас единственных жизней».

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Как сообщало ИА REGNUM, оценивая работу региональных и муниципальных властей Приморья в период пандемии коронавируса, заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест отметил, что власти делают всё, что в их силах, и достаточно грамотно.