Владивосток, , 09:34 — REGNUM Оценивая работу региональных и муниципальных властей Приморья в период пандемии коронавируса, заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест отметил, что власти делают всё, что в их силах, и достаточно грамотно.

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«Усилия по расширению коечного фонда, централизация обращения инфицированных, дополнительные меры типа бесплатной доставки к местам приёма, попытка найти баланс между запретительными мерами и экономической целесообразностью достаточно очевидны. Можно, конечно, и далее находить «плюсы», но даже перечисленное в целом характеризует осмысленный подход: без истерии и шапкозакидательства. То есть чиновники выполняют свою нормальную работу в ненормальных обстоятельствах. Может быть, иногда инертно, иногда запаздывая, но всегда последовательно. И, вспоминая о недочётах, которые существуют, стоит указать на то, что и правительство края, и муниципальные власти не обладают полномочиями императора галактики и имеют значимые ограничения в виде бюджетных средств, человеческого фактора и времени, которое работает против любых профилактических мер», — считает эксперт ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия COVID-19 как явление социальное сопоставимо по степени влияния на российское общество со стрессом 1990-х годов, считает заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

В Приморье за последние сутки заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 215 жителей края, что на три случая больше, чем накануне. Скончались от осложнений четыре пациента, как и днём ранее.