Владивосток, , 09:09 — REGNUM Эпидемия COVID-19 как явление социальное сопоставимо по степени влияния на российское общество со стрессом 1990-х годов, считает директор Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Читайте также: В центре Гамалеи назвали главную трудность в борьбе с коронавирусом

При этом эксперт ИА REGNUM рассказал, что не может быть объективным относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции, так как сам заразился.

«Относительно ситуации с коронавирусной инфекцией я вряд ли могу быть объективен в связи с тем, что сам заразился SARS-CoV-2. В связи с тем, что я потерял близкого друга, в связи с тем, что близкие мне люди до сих пор не выбираются из больничной палаты. Впрочем, об этом же вправе говорить и многие другие из моего окружения, из числа жителей Владивостока и края. И, более того, я отказываюсь быть объективным», — сказал Шелест.

Сравнивая пандемию коронавируса со стрессом 1990-х годов, эксперт отметил, что население России встречает её в «боеготовности».

"Прежде всего, предлагаю рассматривать эпидемию COVID-19 как явление социальное, которое по степени влияния на российское общество сопоставимо со стрессом 1990-х годов. Однако, в отличие от того времени, когда советское общество уже распадалось, а новое ещё не сформировалось, распространение коронавируса люди встречают в состоянии «боеготовности». Конечно, можно говорить о «всепропальщиках», «ковид-диссидентах» и других маргинальных личностях, но в целом российское общество проявило достаточно понимания и выдержки. Берусь утверждать, что за истекший период мы увидели образцы альтруизма, взаимовыручки и терпимости. Трудно найти полностью однородное поведение в любом социуме, но, на мой взгляд, в большей степени поведение наших земляков вполне подходит под описанные выше модели. И когда в лечебном учреждении огромная очередь пропускает женщину в слезах, у которой вчера умер от ковидной пневмонии муж, а ей самой необходима помощь, понимаешь: мы выстоим, не одичаем», — считает Дмитрий Шелест.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с распространением коронавирусной инфекции в России существенно осложняется из-за её локализации в регионах, заявил 11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.