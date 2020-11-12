Саратов, , 09:08 — REGNUM В Саратовской области носителями коронавирусной инфекцией по состоянию на 12 ноября стали 22 898 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 212 жителей региона. Минувшим днем заболели 209 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 15 968 человек, за сутки — 348 пациентов. Всего скончались 175 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 141 из числа контактных, 71 — с неустановленным источником заражения. 89 инфицированных среди лиц старше 60 лет, 30 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 31 человека.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 680 тыс. исследований, за сутки — свыше 6,4 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ковидных госпиталях Саратовской области развернуто 4 130 коек. К кислороду подключено 2 084 места или 50,5% от общего числа. К 1 декабря в Саратове и Энгельсе развернут еще 135 и 100 новых коек соответственно.

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