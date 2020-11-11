Саратов, , 15:25 — REGNUM В больницах Саратовской области на сегодняшний день свободно 698 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом 11 ноября заявил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

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Всего в ковидных госпиталях развернуто 4 130 коек. К кислороду подключено 2 084 места или 50,5% от общего числа. «На утро сегодняшнего дня свободно 698 коек, или 17%. Мы не останавливаемся. Продолжается развертывание в перинатальном центре, городской клинической больнице № 2, в Татищеве и Энгельсе», — отметил представитель облминздрава. Также увеличивается количество мест в стационарах Вольского района. К 1 декабря в Саратове и Энгельсе развернут еще 135 и 100 новых коек соответственно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на базе больниц в поселке Татищеве и городе Марксе Саратовской области с 6 ноября заработали ковидные госпитали.

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В лабораториях Саратовской области на 11 ноября проведено более 673,6 тыс. исследований, за сутки — более 6,2 тыс. тестов.

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