Казань, , 14:10 — REGNUM За последние два месяца на принудительное исполнение к судебным приставам поступило более 17,8 тыс. штрафов, вынесенных за нарушение обеспечения санитарно-эпидемиологических мер и невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Об этом ИА REGNUM 11 ноября сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

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Судебными приставами с правонарушителей взыскано свыше 8,2 млн рублей. Административные штрафы вынесены за несоблюдение масочного режима, отсутствие перчаток, либо термического контроля и дезинфицирующих средств в организациях.

В связи с неуплатой физическими и юридическими лицами штрафов судебным приставам Татарии направлены исполнительные документы для принудительного взыскания.

ИА REGNUM напоминает, в одном из районов и четырех городах Татарии управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований в трудовых коллективах. Всего было проверено 1,7 тыс. объектов. На каждом десятом выявлены нарушения, составлено 1,4 тыс. протоколов. Сумма штрафов превысила 5 млн рублей.

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