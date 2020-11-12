Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 52 миллиона. Об этом 12 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 52 069 683 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (10 398 467 заразившихся), Индия (8 636 011) и Бразилия (5 747 660).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 283 510 и что в настоящее время 33 872 591 пациент вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября на территории России было выявлено в общей сложности 1 836 960 случаев заражения коронавирусом.