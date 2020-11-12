Благовещенск, , 06:57 — REGNUM В Еврейской автономной области доля школьников и воспитанников детских садов среди всех выявленных носителей коронавируса составляет чуть более одного процента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В связи с небольшим числом заражённых коронавирусом среди учащихся школ, вопрос о переходе на дистанционное обучение не рассматривается. Классы в школах и группы в детских садах в случаях выявления больных COVID-19 закрываются на карантин.

Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в возрастной группе от 30 до 45 лет — 40%. Как рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов, на втором месте жители области в возрасте от 50 до 64 лет. Доля жителей ЕАО, которые находятся в группе риска — люди старше 65 лет, среди общего количества выявленных зараженных коронавирусом составляет почти 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевание COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако после заражения коронавирусом пациент может испытывать потерю вкуса и обоняния, напомнили 11 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).