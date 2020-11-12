Женева, Швейцария, , 04:33 — REGNUM Заболевание COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако после заражения коронавирусом пациент может испытывать потерю вкуса и обоняния, напомнили 11 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — объяснили отличия в ВОЗ.

Эксперты организации добавили, что при обнаружении перечисленных симптомов необходимо обратиться к врачу, и особенно это касается ситуаций, при которых имеются хронические заболевания.

Ранее в ВОЗ сообщали, что для завершения пандемии и нейтрализации угрозы COVID-19 вакцину должны получить около 70% населения мира.

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