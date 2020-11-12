Скопье, , 01:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 11 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3 836 человек в стране было выявлен 1 321 носитель коронавируса. Это стало новым антирекордом для этой страны. Еще 433 человека выздоровели. 10 ноября скончались 30 пациентов в COVID-19, что стало новым ужасающим рекордом. Предыдущий был зарегистрирован всего двумя днями ранее. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 42 540 случаев заражения. За сутки скончались 26 пациентов с COVID-19. 1 212 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 15 975 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. Всего на больничном лечении находятся около 900 пациентов. 25 353 пациента уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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