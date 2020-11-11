Москва, , 23:27 — REGNUM Новых побочных эффектов (по сравнению с теми, что выявлены на первой — второй фазе клинических исследований) у российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не обнаружено.

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Об этом сообщил 11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Россияи 24».

По словам главы исследовательского центра, который создал первую в мире вакцину от коронавируса нового типа, все существующие у «Спутника V» побочные эффекты были выявлены на первой — второй фазе испытаний.

Новых «серьёзных побочных эффектов, кроме тех, которые уже были зафиксированы», не выявлено, отмечает Гинцбург.

Напомним, при вакцинации «Спутником V» побочным эффектом может быть повышение температуры до 38 °C. Оно не должно длиться больше двух суток. Кроме того, возможно покраснение кожи в месте введения препарата, а также головная боль и дискомфорт в мышцах.

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