Москва, , 18:52 — REGNUM В мае — июне будущего года могут завершиться пострегистрационные исследования «Спутника V».

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Об этом сообщил 11 ноября директор создавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON. help:

«В полном объеме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае — май-июнь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» показала по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы испытаний 92% эффективности.

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