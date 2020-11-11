Москва, , 17:12 — REGNUM В Москве пока удаётся справляться с распространением коронавируса без существенных ограничений. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, к осени город сумел подготовиться к росту новых случаев коронавируса. Поэтому несмотря на распространение инфекции масштабных ограничений не производится.

«Нынешний период отличается от весеннего. Не количеством заболевших, а вообще готовностью к пандемии. За этот период времени мы развернули около восьми тысяч дополнительных госпитальных мер. Научились чётко и технологически выверено выстраивать все звенья в здравоохранении. Поэтому тот объем пандемии, который был весной критическим, сегодня практически с этим же уровнем мы справляемся без глобальных ограничений. Конечно, нужно учитывать баланс возможности системы здравоохранения и проблемы экономики. Падение экономики, убытки для населения не менее критичны, чем проблемы в системе здравоохранения», — сказал Собянин.

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