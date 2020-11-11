Москва, , 16:44 — REGNUM Через две-три недели столичные власти могут принять решение относительно того, вводить новые ограничения или нет. Об этом 11 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению главы города, столице получается справляться с ростом заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что показатели распространения инфекции растут.

«И если вводим ограничения сегодня, то вводим их наперед, прогнозируем, что будет через неделю, две, три. Чтобы обеспечить системную работу здравоохранения. Проживем недели две-три, посмотрим. Надеемся, что ситуация стабилизируется. Исходим из той ситуации, что получим через две-три недели будем принимать решения. Но эти решения минимально должны касаться экономики и бизнеса», — сказал Собянин.

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