Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM Екатеринбургский «Гортранс» планирует подать иски в суд на пассажиров, не носящих маски. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города местным СМИ.

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Предприятие уже обратилось в полицию с запросом о предоставлении персональных данных граждан, которые не носили маски в общественном транспорте. После этого в «Гортрансе» намерены подать в суд на этих людей, передаёт «Коммерсант».

"Важно, чтобы все осознали ответственность за свои действия», — уточнили в пресс-службе.

Предприятие понесло убытки из-за простоя транспорта — водители отказывались возить пассажиров без масок.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в Свердловской области увеличилось число конфликтов в общественном транспорте после ужесточения контроля за ношением масок.

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