, 14:56 — REGNUM Администрации 20 из 21 региона Швеции проинформировали центральное правительство о том, что в настоящее время распространение коронавирусной инфекции в их ленах усиливается быстрыми темпами. Местные власти шести регионов уже заявляют, что инфекция проникла в дома престарелых. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Инфекция распространяется в специализированных учреждениях по уходу за пожилыми людьми, в учреждениях по уходу за пожилыми людьми на дому и в стационарах. Около 20% всех подтвержденных случаев заражения связаны со сферой здравоохранения и ухода», — говорится в отчете административного совета лена Кальмар.

Подчеркивается, что некоторые регионы достигли предельных показателей по проведению тестов на коронавирус у желающих граждан.

Регионами, местные власти которых бьют тревогу о темпах распространения коронавируса, являются Стокгольм, Эребру, Уппсала, Сконе, Даларна, Блекинге, Йёнчёпинг, Норрботтен, Крунуберг и другие.