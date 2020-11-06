Саратов, , 14:37 — REGNUM На базе больниц в поселке Татищеве и городе Марксе Саратовской области с 6 ноября заработали ковидные госпитали. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

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По его словам, всего в больницах области находятся 3 547 человек. С диагнозом «пневмония» — 3422 пациента, амбулаторную помощь оказывают 3 929 саратовцам. Под медицинским наблюдением остаются 1 279 контактных лиц. Кислородную поддержку в стационарах получают 695 пациентов с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены 248 человек, отметил спикер.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 6 ноября в регионе составляет 896,6 на 100 тыс. человек, по России — 1168,3.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по состоянию на 6 ноября заражены коронавирусной инфекцией 21 677 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 193 жителей региона. Минувшим днем заболели 197 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 14 855 человек, за сутки — 212 пациентов. Всего скончались 165 человек.

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