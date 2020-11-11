Магас, , 14:12 — REGNUM В Ингушетии приняты новые меры для обуздания ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Для предотвращения роста заболеваемости введен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше.

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В число тех, кому следует оставаться дома до особого указания, вошли также и граждане с хроническими заболеваниям и перенесшие инфаркт или инсульт, сообщили 11 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Документ о внесении изменений в указ от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» подписал накануне глава субъекта Махмуд-Али Калиматов. Ограничения режима самоизоляции не касается руководителей и сотрудников предприятий, органов государственной власти и муниципалитетов, если их пребывание на службе является крайне важным для организации работы.

По данным федерального оперативного штаба на 11 ноября, в Ингушетии прирост новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом составил 68. Общее число носителей коронавируса за все время достигло 8047 человек. Скончались 99 жителей региона.