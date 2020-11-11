Москва, , 14:15 — REGNUM В 17 российских регионах из-за эпидемии коронавирусной инфекции сложилась критическая ситуация с коечным фондом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Слова Голиковой приводятся в стенограмме её встречи с депутатами Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В 17 регионах заполнены более 90% коек. В четырёх регионах заполненность превышает 95%, это Хакасия, Чувашия, Ивановская область и Еврейская автономная область, уточнила Голикова. Встреча проходила в закрытом для СМИ режиме.

По состоянию на утро 10 ноября в среднем по России были заполнены 83,4% коек.

В целом по стране на текущий момент развернуты более 253,4 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Более 138 тыс. коек оснащены подачей кислорода, более 30 тыс. — аппаратами ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, самые высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения зафиксированы в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, на Алтае, в Калмыкии, Магаданской области и Туве.