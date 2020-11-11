Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Ледовый городок в Екатеринбурге могут так и не возвести из-за эпидемиологической ситуации в городе, заявил мэр Александр Высокинский местным СМИ.

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Как передаёт «КП-Урал», решение о судьбе ледового городка чиновники примут 13 ноября 2020 года.

По словам градоначальника, в городе могут обойтись ледовыми ограждениями, но вход на ограждённую территорию тогда будет ограничен. «Отдельные входы в этом году делать не будем, потому что как только появляются входы, сразу начинается скопление возле них людей», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Екатеринбурга выбрали тему для оформления городка — по мотивам сказочной повести «Волшебник Изумрудного города»,

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