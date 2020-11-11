Саратов, , 10:34 — REGNUM В Саратовской области носителями коронавирусной инфекцией по состоянию на 11 ноября стали 22 686 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 209 жителей региона, что стало новым «рекордным» показателем с начала пандемии. Минувшим днем заболел 201 саратовец. Выздоровели с начала наблюдения 15 620 человек, за сутки — 275 пациентов. Всего скончались 174 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых случаев — 123 из числа контактных, 86 — с неустановленным источником заражения. Наибольшее количество инфицированных снова среди лиц старше 60 лет — 73 человека, 31 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 10 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 673,6 тыс. исследований, за сутки — более 6,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, учащиеся 6−11-х классов с 9 ноября в Саратове, в Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах перешли на двухнедельный дистанционный режим обучения. Лечебные учреждения области необходимо разгрузить из-за увеличивающегося количества семейных очагов заражения.

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