Саратов, , 09:06 — REGNUM Учащиеся 6−11-х классов с 9 ноября в Саратове, в Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах переходят на двухнедельный дистанционный режим обучения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Роман Бусаргин.

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Региональные власти надеются, что принятые ограничения позволят снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на территории крупных городов с высоким уровнем заболеваемости. Лечебные учреждения области необходимо разгрузить из-за увеличивающегося количества семейных очагов заражения.

Школьников и их родителей просят с пониманием отнестись к принятым мерам.

Ученики 1−5-х классов продолжат образовательный процесс в очной форме, т. к. им не приходится контактировать с разными педагогами. Обучение ведется в одном кабинете, и риск распространения коронавирусной инфекции ниже, чем у старшеклассников.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области вторую четверть планировали отработать в том же режиме, как и в первую, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и СанПина.

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