Москва, , 09:55 — REGNUM Министерство культуры РФ указало кинотеатрам, концертным залам, театрам и прочим подведомственным учреждениям сократить число продаваемых билетов на период до 15 января. Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой, сообщает пресс-служба министерства.

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"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций — театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств <…>, обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что аналогичное распоряжение направлено столичным кинотеатрам.

Помимо этого, ведомство распорядилось приостановить «проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий». Музеям поручено обеспечить социальную дистанцию и маршрутизацию, исключающую возможность встречных потоков людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл до 15 января новые ограничения, касающиеся работы ресторанов и баров, а также функционирования вузов и колледжей.