Женева, Швейцария, , 08:53 — REGNUM Общее количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возросло более чем на 3,6 млн, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 11 ноября сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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«За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей и составило более 3,6 млн», — говорится в еженедельном информационном бюллетене ВОЗ.

Также указывается, что суммарное количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 по состоянию на 8 ноября на планете Земля возросло до 49,7 млн.

Помимо этого, добавляется, что по состоянию на эту же дату общее число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 1,2 млн.

Кроме того, уточняется, что наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась на данный момент в Европе, где выявлено 54% всех новых случаев заражения и зафиксировано 47% смертей от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 51 456 775.