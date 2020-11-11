Хабаровск, , 07:50 — REGNUM В Хабаровском крае закончился сезон лесных пожаров — врио губернатора Михаил Дегтярёв подписал распоряжение об отмене особого противопожарного режима, который действовал в 14 районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Отменить особый противопожарный режим помогли выпавший снег и минусовые температуры.

По мнению специалистов, 2020 год был относительно спокойным по ситуации с лесными пожарами. Зафиксировано 417 возгораний, что на 13% меньше показателей 2019 года. Пожары прошли площадь 251 тыс. га — это также на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что большая часть пожаров возникла по вине населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за двое суток ликвидировали девять лесных и два природных пожара.