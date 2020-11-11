Южно-Сахалинск, , 06:32 — REGNUM В Южно-Сахалинске в двух детских садах апробируют новую систему питания. Воспитанников дошкольных учреждений предлагается кормить четыре раза, вместо пяти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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Альтернативную систему питания проверили на воспитанниках детских садов «Мальвина» и «Матрёшка».

Специалисты предлагают исключить полностью приём пищи после дневного сна. Вместо этого ввести уплотнённый полдник, который будет проходить в 16:30.

«За счёт сокращения приёмов пищи появилась возможность выстроить более качественный и целесообразный режим дня как для воспитанников, так и для трудового коллектива детского сада. Подобный подход позволил разнообразить перечень продуктов, используемый в детском питании», — считает руководитель детского сада «Матрёшка» Ольга Лукьянова.

Результаты эксперимента будут представлены на обсуждение педагогических коллективов и родителей, которые решат внедрять ли новую систему питания на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле прокуратура выявила нарушения в организации горячего питания школьников. Проблемы были выявлены Заволжской прокуратурой города в ряде школ района. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям на питание школьников должно быть отведено не менее 20 минут. Как выяснилось, это требование соблюдалось не всегда.