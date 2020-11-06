Ярославль, 6 ноября 2020, 10:46 — REGNUM В Ярославле прокуратура выявила нарушения в организации горячего питания школьников. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Ярославской области.
Проблемы были выявлены Заволжской прокуратурой города в ряде школ района. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям на питание школьников должно быть отведено не менее 20 минут. Как выяснилось, это требование соблюдалось не всегда.
Прокуратурой района направила протесты руководству школ, которые были признаны обоснованными. После этого школы изменили расписания звонков.
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