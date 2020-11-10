Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM В Свердловской области могут продлить дистанционный режим для ряда школьных классов. Такой вывод можно сделать из речи вице-губернатора Павла Крекова, произнесённой на онлайн-брифинге.

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«Мы рассматриваем возможность прекращения «дистанта» для 9 и 11 классов, позже будем решать по остальным учащимся», — сказал чиновник.

Отметим, учащихся 6−11 классов закрыли на дистанционный режим на неделю, до 14 ноября 2020 года. Можно предположить, что 9 и 11 класс смогут вернуться к полноценной учёбе, а остальным классам не позволят уйти с «дистанта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил, что для выпускных 9 и 11 классов сделают послабление, сняв их с дистанционного режима. Однако не уточнялось, что для всех остальных классов на «дистанте» режим будет продлён.

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