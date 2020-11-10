Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM Отделение «Почта Банка» в Екатеринбурге оштрафовали на 200 тысяч рублей за несоблюдение мер профилактики COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Жалоба на банк поступила ещё в апреле 2020 года. Санитарные врачи выявили, что в организации не выполняли необходимые эпидемиологические требования. Например, не было обеспечено даже контроля за ношением масок, отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха и дозатор с антисептиком, имелись и другие нарушения.

В июне 2020 года Ленинский районный суд города оштрафовал банк на 200 тысяч рублей. Учреждение подало апелляцию, которую рассмотрел Свердловский областной суд. Там оставили без изменений постановление суда предыдущей инстанции.

«Доводы жалобы о выполнении АО «Почта Банк» противоэпидемических мероприятий после выявления нарушений, не освобождают его от ответственности», — уточнили в пресс-службе облсуда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 39 070 случаев заражения коронавирусом.