Вологда, , 13:15 — REGNUM За последние сутки на Вологодчине зафиксировано 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Наибольший прирост наблюдается в крупных городах — Вологде и Череповце, а также в Череповецком и Великоустюгском районах. Всего с начала пандемии в регионе было подтверждено 8173 случая COVID-19, 74 человека скончались.

В настоящее время на лечении находятся 1710 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 октября в Вологде начал работу моногоспиталь для больных COVID-19 на 300 мест.