Вологда, 9 ноября 2020, 20:27 — REGNUM С 10 октября в Вологде начнет работу четвертый моногоспиталь для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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Моногоспиталь рассчитан на прием 300 больных. В учреждении есть восемь реанимационных и сорок подключенных к кислороду коек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вологодчины заявил об увеличении количества тяжелых пациентов с коронавирусом.