Вологда, , 20:27 — REGNUM С 10 октября в Вологде начнет работу четвертый моногоспиталь для больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Моногоспиталь рассчитан на прием 300 больных. В учреждении есть восемь реанимационных и сорок подключенных к кислороду коек.

«Сюда будут поступать пациенты из Вологды и восточных районов региона. При этом, поскольку мы перепрофилируем терапевтический корпус, пациенты по направлениям кардиология, неврология, гастроэнтерология и пульмонология по показаниям будут маршрутизированы в Вологодскую областную больницу», — рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вологодчины заявил об увеличении количества тяжелых пациентов с коронавирусом.