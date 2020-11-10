Пекин, , 13:02 — REGNUM Ключевым способом борьбы с пандемией коронавируса является сплочённость стран. Об этом в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин и председательство России в ШОС — трансляция»

"Пандемия не знает границ и продолжает расползаться по всему миру. Наиболее эффективным способом борьбы является сплочённость», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, необходимо поддерживать руководящую роль ВОЗ, выступать против политизации пандемии коронавируса и противостоять политическому вирусу: «Китайская сторона предлагает создать горячую линию связи между национальными центрами для обмена информацией [об эпидемиологической ситуации и коронавирусе]».

Си Цзиньпин подчеркнул, что вакцина важна для победы человечества над вирусом: «Китай уже присоединился к программе COVAX и готов оперативно рассмотреть запросы стран ШОС».